YSK'dan açıklama! Deprem bölgesi ve tüm Türkiye seçime hazır... YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlere ilişkin, "Türkiye 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de önemli gündem maddesi 'yerel seçimler.'

5 yıl boyunca görev yapacak isimlerin belirleneceği sürece ilişkin seçim öncesi sahada büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Bir yandan adaylar belirleniyor, bir yandan da seçim günü için hazırlıklar yürütülüyor.

Bu kapsamda büyük önem verilen bölgelerden biri de depremden etkilenen 11 il.

Genel seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de afetzedelerin oy kullanımına ilişkin kolaylıklar yapılıyor.

"Martta deprem bölgesine gideceğiz"

Süreçle ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi.

Yener, şu bilgilendirmeleri yaptı:

"Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız.

"9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor"

Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor."