YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.

Seçimden önce başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönündeki iddialar, geçici aday listesinin açıklanması ile yeniden gündeme gelmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 Cumhurbaşkanı adayını resmi olarak açıkladı.

Erdoğan'ın adaylığına itiraz edildi

Açıklamanın ardından muhalefet cephesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz edildi..

CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı dahil birçok muhalefet partisi bu duruma itiraz etti.

YSK 'Engel yok' dedi

İtirazları değerlendiren YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığını duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından muhalif kesimden tepki toplayan YSK, kararın gerekçesini de açıkladı.

Kararın gerekçesi açıklandı: Erdoğan'ın yeni sistemde birinci 5 yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı

Gerekçeli kararda; yeni sistemle gidilen ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın birinci dönem 5 yıllık görevinin “birlikte yapılan ilk seçim olan 24 Haziran 2018’de başladığı vurgulandı..