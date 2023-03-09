YSK'dan parmak boyası kararı Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde parmak boyası kullanılsın talebini reddetti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, muhalefetin adayı da netleşti.

Altılı masada yapılan müzakereler sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Yaşananların ardından İyi Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na 'parmak boyası' ile ilgili talepte bulundu.

14 Mayıs'ta böyle bir uygulama yapılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu, İyi Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebini karara bağladı.

YSK, “yasal düzenleme yapılması” gerektiğini belirterek, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Yani 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimde parmak boyası uygulaması yapılmayacak.

"Parmak boyası uygulamasını çok istiyorum"

Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında seçimlerde 'parmak boyasının kullanılmasına' ilişkin, "Ben çok istiyorum. Bunu an itibarıyla dört gün öncesinde başlamıştım, yarın itibarıyla 'parmak boyası' demeye devam edeceğim, daha gürültülü bir şekilde." ifadelerini kullanmıştı.