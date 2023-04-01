YSK'dan dolandırıcılara karşı seçmen kaydı sorgulama uyarısı Dolandırıcılara karşı uyaran YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını duyurdu.

AA

14 Mayıs seçimlerine kısa zaman kala yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

"Seçmen kaydınızı sorgulayın" yazılı mail ve SMS gönderen dolandırıcılar linki tıklayanları tuzaklarına düşürüyor.

YSK uyardı

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

YSK'nin seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi: