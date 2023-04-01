YSK'dan dolandırıcılara karşı seçmen kaydı sorgulama uyarısı

14 Mayıs seçimlerine kısa zaman kala yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.
"Seçmen kaydınızı sorgulayın" yazılı mail ve SMS gönderen dolandırıcılar linki tıklayanları tuzaklarına düşürüyor.
YSK uyardı
Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemleri ile ilgili açıklama yaptı.
YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.
YSK'nin seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:
Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz.