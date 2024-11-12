AA

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan "elektronik seçim" iddialarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerin ilgili ülke seçim kurullarının daveti üzerine Kurul tarafından yerinde takip edildiği belirtildi.

ELEKTRONİK OYLAMA SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNCELEMELER

Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimin yerinde takip edildiği anımsatıldı.

Ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin Kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin de değerlendirildiği bildirildi.

"ELEKTRONİK OY VERME YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ MEVCUT BİR ÇALIŞMA DA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: