YSK'nın seçim kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmişti.
YSK Başkanı Ahmet Yener'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
Yener, "Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Seçim ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak
Yener, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını söyleyerek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
YSK'nın kararı Resmi Gazete'de
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.