YSK'nın seçime girecek partiler üzerine çalışması

Türkiye sandığa gidiyor.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında 14 Mayıs olarak belirlediği seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bunun üzerine seçim çalışmaları başladı.
"Siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak"
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.