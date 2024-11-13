YSK'yı tehdit etmişti: Nasuh Mahruki gözaltına alındı

Haber Merkezi

Dağcı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımlarıyla kurumlara ve siyasilere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, vatandaşları ayaklanmaya çağırmıştı.

Mahruki'nin yaptığı bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

VATANDAŞLARI AYAKLANMAYA ÇAĞIRDI

Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini yargılamakla tehdit etti ve hükümetin ölülere oy kullandırttığını ileri sürdü.

Muhafazakar vatandaşları, devleti ve kurumları sık sık hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mahruki, emniyet ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı.

Mahruki'nin tepkilere neden olan paylaşımı şöyle: