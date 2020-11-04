YTB Başkanı Abdullah Eren'den Azerbaycan’a destek ziyareti

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında bağımsızlık davasına destek veren Abdullah Eren, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını vurguladı.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan’a destek ziyaretinde bulundu.

Eren ziyaret kapsamında Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü.

HER YERDE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Ziyaret kapsamında düzenlediği basın toplantısında YTB Başkanı Abdullah Eren 30 yıllık işgalin sona ermesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına rağmen uluslararası toplumun adım atmadığına işaret etti.

Eren, mevcut durumu çifte standard olarak tanımladı ve Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini yineleyerek "Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin dünya kamuoyunun gösterdiği çifte standardı kınıyoruz. Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Her yerde dayanışma içinde, omuz omuzayız.” dedi.

AZERBAYCAN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAK

Eren, Ermenistan saldırılarının sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını da vurguladı ve Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için operasyon yürüttüğünün altını da çizerek “Ermenistan, sivil yerleşim birimlerine saldırdı fakat Azerbaycan böyle bir şey yapmadı, yapmayacak. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. Dünyadan bununla ilgili hiçbir ses çıkmadı. Halbuki Azerbaycan böyle bir şey yapmış olsa, çıkacak sesi siz tahmin edin.” ifadelerini kulandı.

ORTAK HAREKET ÖNEMLİ

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile de biraraya gelen Eren, Muradov’un İzmir depremi ile nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini kabul etti.

Muradov, Türk diasporasının Azerbaycana yurtdışı desteği için teşekkür etti.

Eren, Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını dile getirerek, iki ülke diasporalarının ortak hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında aynı zamanda YTB ile Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında eğitim alanında iyi niyet protokolü imzalandı.