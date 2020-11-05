YTB'den, Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Ermenistan'ın saldırısı sonucunda 26 sivilin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, beraberindeki heyet ile Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı Gence kentine gitti.

26 sivilin yaşamını yitirdiği alana karanfil bırakan YTB Başkanı Eren, Ermenistan saldırılarının başlamasından bugüne kadar Azerbaycan’da sivillerin yaklaşık 13 kez hedef alındığını belirtti.

"SİVİLLERE YAPILAN BİR SALDIRI"

Ermenistan'ın füzelerle vurduğu yerin de "tamamen sivil yerleşim yeri" olduğunu vurgulayan Eren, saldırının amacını şu sözlerle açıkladı:

“Hiçbir şekilde bir askeri alan yakınında dahi yok. Bu şehri sindirmek için, bu şehrin tarihi önemini de göz önüne alarak, Azerbaycan'ı sindirmek için sivillere yapılan bir saldırı."





"ÇOCUKLAR ANNESİZ, BABASIZ KALDI"

Saldırıda hayatını kaybeden sivillere değinen Eren, "Burada 26 insan şehit oldu. Çocuklar annesiz, babasız kaldı. Evlatları ölen insanlar oldu. Kadınlar, yaşlılar vefat etti." dedi.

"SESİNİZ HAKSIZLAR KADAR DUYURULMUYOR"

Dünya basınının Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına yeterince ilgi göstermediğine değinen Eren, tarafsızlıktan uzak bakış açısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu sivil kayıpları Ermenistan tarafında olsaydı öyle ya da böyle çok daha dramatize bir şekilde, algıyı da katarak dünya kamuoyuna servis ederlerdi. Biraz Türk Müslüman olmanın günümüz dünyasına getirmiş olduğu bir hakikat bu. Mağdur ve mazlumsunuz fakat sesiniz haksızlar kadar duyurulmuyor."

Eren, dünyaya saldırıları başta TRT ve Anadolu Ajansı’nın İngilizce yayınları olmak üzere Türkiye'deki haber kanallarının anlattığını belirtti.

YTB, AZERBAYCAN İLE PROJELERİ ARTIRMAK İSTİYOR

Ziyaretin bir amacının da destek kapsamını görüşmek olduğunu belirten Eren, "Biz de projelerimizi nasıl daha fazla artırabiliriz diye bu ziyareti yapmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin saldırıların başlangıcından itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha vurgulayan Eren, “Umuyoruz ki kendi öz topraklarını Azerbaycan en kısa zamanda azat edip uluslararası hukuka uygun şekilde kendi hakkını savunmaya devam edecek. Biz de her türlü desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız.” dedi.

Eren’in Gence kentindeki ziyaretlerinde Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk de yer aldı.