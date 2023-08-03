Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Kritik toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı.

Toplantıdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

"Ordumuzun gücüne güç katacağız"

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için yoğun çaba içindeyiz. YAŞ'ta alacağımız kararla ordumuzun gücüne güç katacağız." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Çıkması beklenen kararlar arasında en çok merak edilen, Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na kimin getirileceği.

Terfi dosyaları ele alındı

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Toplantı 3 saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Açıklama yapılacak

Şuranın ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.