Bakan Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

Kocaeli Bilişim Vadisi'nde, Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni düzenlendi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada bir konuşma yaptı.

Destek programı başvuruları başlıyor

Bakan Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

Varank, "Biz elektrikli araçlar konusunda işletmelere, özel sektöre liderlik yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda biz hükümet olarak proaktif bir yaklaşımı ortaya koyduk.

Türkiye'de 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programınını Cumhurbaşkanımız ilan etti.

Biz burada tamamı hibe olmak üzere özel sektöre diyoruz ki gelin bu yatırımı yapın biz size liderlik ediyoruz. Türkiye'ye bu altyapıyı kazandıralım. İşte biz bu destek programının başvurularını da yarın açıyoruz. Bundan sonrası da artık özel sektörde." dedi.

Mustafa Varank: Yüksek hızlı şarj istasyonu destek paketi başvuruya açılıyor ViDEO

