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- Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 zam
Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 zam
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 16:19
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine zam yapıldı.
Yüzde 20'lik zamla bilet fiyatlarına yansıyacak artış, bugünden itibaren uygulamaya geçti.
KONYA-İSTANBUL BİLETİ 118 LİRADAN 143 LİRAYA YÜKSELDİ
Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi.
Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.
ESKİŞEHİR-KONYA ARASI GİDİŞ DÖNÜŞ 94 LİRA OLDU
Eskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.
İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.
Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.
55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.
Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.