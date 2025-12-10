Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı‘na ilişkin açıklama yapıldı

Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, toplandı.

Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Toplantıda bölgede ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs’taki son durum ele alındı.

İLETİŞİM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazılı bir açıklama yayınladı.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

NÜFUS ARTIŞ HIZINDA YAŞANAN DÜŞÜŞ ELE ALINDI

Toplantıda, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletimizin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ifade edildi.



Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.