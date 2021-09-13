Yüksek maaşlara çalışan bulamayan işverenler sitem etti

Ülkenin çeşitli noktalarındaki işverenler, yüksek maaşlar vermelerine rağmen çalışan bulmakta sorun yaşadıklarını belirterek çağrıda bulundu. İşverenler sektörde eleman sorunu yaşadıklarını söyledi.

İşsizsizlik konusunda artan tarışmaların ardından işletmeciler, birer birer duyuru yaparak yüksek maaşları verdikleri takdirde çalışan bulamamaktan şikayetçi oldu.

İlk olarak Ensonhaber'in kamuoyuyla paylaştığı '8 bin 400 lira maaş veren kebapçı garson bulamıyor' haberinin ardından, işletmeciler benzer şikayetlerini dile getirdi.

Ülkenin çeşitli noktalarında çalışan sıkıntısı yaşayan restoran ve benzeri işletme sahipleri, imkanları aktardı.

İŞVERENLER MOTO KURYE BULAMIYOR

Ülkede birçok alanda çalışan açığı varken bunlardan birinin de moto kuryelik olması dikkat çekti. Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte alınan tedbirlerin ardından paket servisin kıymeti ikiye katlandı.

Taleplerin artmasının ardından motosikletli kuryelerin sayısı da arttı. Ancak Antalya'da işverenler, paket servise çıkacak moto kurye bulamamaktan dert yanıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, oda üyelerinden bu yönde çok sayıda şikayet geldiğini dile getirdi.

Antalya'da işverenler, 6 bin lira maaşa moto kurye bulamıyor VİDEO



CİDDİ ORANDA TALEP VAR

ATSO Başkanı Davut Çetin, oda olarak üyelerinin bilinçlendirilmesi adına e-ticareti 6-7 yıldır konuşup gündemde tutmaya çalıştıklarını belirterek, son dönemde restoran ve kafelerden ciddi ölçüde moto kurye talebi geldiğini açıkladı.

EN BÜYÜK SIKINTI A GRUBU EHLİYETLİ PERSONEL

Şu anda işletmelerdeki en büyük sıkıntının A grubu ehliyetli personel olduğuna işaret eden Çetin, şunları söyledi:

“Yani motosiklet kullanacak, kurye olacak. Hem restoran, kafeler hem de kırtasiyesinden marketine kadar artık herkes eve servise başladı. Çünkü çok büyük global şirketler geldi ve sektörleri tehdit etmeye başladı. Biz üç harfli zincir marketlerden şikayet ederken, onlar da bunlardan şikayet etmeye başladı ve moto kurye işine girdi. Ticaret o kadar hızlı değişiyor ki yetişmemiz lazım. Bizim derdimiz de Antalya'daki üyelerimizi buna hazırlamak. Başlı başına bir problem, bahşişi var bir de. 5-6 bin lira maaşla işletmelerimiz moto kurye bulamıyor."

MOTO KURYE FİRMASI KURABİLİYORLAR

Moto kurye işinde artık şahıs şirketleri bile kurulmaya başladığını açıklayan Çetin, “Esnaf odalarına kayıt olarak götürü usulü deftere tabi oluyor, gidiyor paket başına 3-4 liraya anlaşıyor. Günde 100-150 paket dağıtıyor ve ücretini alıp faturasını keserek firmaya veriyor. Ticaret çok şekil değiştirdi, bundan sonra da değişik fırsatlar doğacak ve bunlara dikkat etmek lazım. Moto kurye işi yapmaya başlayanlar hem bize hem esnaf odasına 'moto kurye işi yapıyorum' diyerek kayıt yaptırabiliyor, ancak bizdekiler götürü usulü defter olamaz." dedi.

ADANALI İŞVERENLER DE GÜNLÜK 200 LİRADAN ÇALIŞAN BULAMIYOR

Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebap ve dönerciler, günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor.

"USTALARIMIZ ARTIK SEKTÖR DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, “Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu işgücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu.” diye konuştu.

Adana'da restoranlar çalıştıracak eleman bulamıyor VİDEO



"ŞU ANDA 150-160 LİRAYA ÇALIŞTIRDIĞIMIZ PERSONEL 200-220 LİRAYA ÇALIŞIYOR"

Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, “En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye’de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık. Şu anda ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel 200-220 liraya çalışıyor. Paket döneminde ise paketçilerde ciddi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz.” dedi.

"ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA 150-200 LİRA ARASINDA YEVMİYE VERİYORUZ"

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadığını belirterek, “Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden eleman bolluğu vardı, son zamanlarda yemek sektöründe eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz ve yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. ‘Türkiye’de iş yok’ deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar ‘İş yok, iş yok’ diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz.” ifadelerini kullandı.