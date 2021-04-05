Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri

Risk haritasında 1 haftada yüzde 100 artış gösteren Düzce’de denetim yapan ekipler, 2 saatlik denetimde 24 kişiye cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de kent merkezinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

1 haftada yüzde 100 artış sağlayan Düzce’de, Eski Bolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamayı vatandaşlar balkonlardan takip etti.

2 saat süren denetimler kapsamında kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi.

1 PAKET SİGARA 3 BİN 469 LİRAYA MAL OLDU

Bu esnada evinin yakınındaki benzin istasyonuna gidip sigara almak isteyen genç bir kadın polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Genç kadın izin istese de sigara almaya gönderilmezken 3 bin 469 lira ceza yedi.

Genç kadın ile birlikte sokakta bulunan ve kısıtlamada izinli olmadıkları tespit edilen 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.