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Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri
Risk haritasında 1 haftada yüzde 100 artış gösteren Düzce’de denetim yapan ekipler, 2 saatlik denetimde 24 kişiye cezai işlem uyguladı.
- İHA
- 05.04.2021 - 05:21
- Güncelleme : 05.04.2021 - 05:29
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de kent merkezinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
1 haftada yüzde 100 artış sağlayan Düzce’de, Eski Bolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamayı vatandaşlar balkonlardan takip etti.
2 saat süren denetimler kapsamında kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi.
1 PAKET SİGARA 3 BİN 469 LİRAYA MAL OLDU
Bu esnada evinin yakınındaki benzin istasyonuna gidip sigara almak isteyen genç bir kadın polis ekiplerinin denetimine takıldı.
Genç kadın izin istese de sigara almaya gönderilmezken 3 bin 469 lira ceza yedi.
Genç kadın ile birlikte sokakta bulunan ve kısıtlamada izinli olmadıkları tespit edilen 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.