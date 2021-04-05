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    Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri

    Risk haritasında 1 haftada yüzde 100 artış gösteren Düzce’de denetim yapan ekipler, 2 saatlik denetimde 24 kişiye cezai işlem uyguladı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 05:21
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 05:29
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    Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri

    Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de kent merkezinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

    1 haftada yüzde 100 artış sağlayan Düzce’de, Eski Bolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamayı vatandaşlar balkonlardan takip etti.

    2 saat süren denetimler kapsamında kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi.

    Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri #1

    1 PAKET SİGARA 3 BİN 469 LİRAYA MAL OLDU

    Bu esnada evinin yakınındaki benzin istasyonuna gidip sigara almak isteyen genç bir kadın polis ekiplerinin denetimine takıldı.

    Genç kadın izin istese de sigara almaya gönderilmezken 3 bin 469 lira ceza yedi.

    Genç kadın ile birlikte sokakta bulunan ve kısıtlamada izinli olmadıkları tespit edilen 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.

    Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri #2

    Yüksek riskli Düzce’de korona denetimleri #3

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