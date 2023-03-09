Yüksek Seçim Kurulu, deprem bölgesine yönelik seçim raporunu hazırladı 11 ili vuran deprem felaketinin ardından bölgede inceleme yapan YSK heyeti, afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor sundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi 6 Şubat'ta yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkıma uğratan 6 Şubat depremi, 46 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı.

Türkiye, depremin izlerini silerken bir yandan da gözlerini 2023 seçimlerine çevirdi.

Merak edilen bir konu ise afet bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağı mevzusu.

YSK harekete geçti

Seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs tarihini işaret ettikten sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti.

İncelemeler tamamlandı

YSK tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet, 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

Heyet raporunu hazırladı

Yüksek Seçim Kurulu heyeti yaptığı incelemeleri rapor haline getirdi.

Raporda, bölgede çadır ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler, diğer şehirlere tahliyeleri sağlananlar ve seçimlerin güvenliği gibi konular yer aldı.

Rapor siyasi partilere sunuldu

Bölgeye giden heyetin belirledikleri eksikler ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler, kurul üyelerine ve kuruldaki siyasi parti temsilcilerine sunuldu.

Raporda şartların müsait olduğu kaydedildi

YSK deprem bölgesine yönelik raporuyla ilgili konuşan İyi Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ten önemli bir açıklama geldi.

Tolga Öztürk, YSK'nın deprem bölgesi için şartlar müsait raporu hazırladığını ifade etti.

"Eksikler giderilebilecek"

Raporla ilgili açıklama yapan Öztürk şu ifadeleri kullandı: