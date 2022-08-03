Petrol
97.31
-3.21%
Euro
18.2463
-0.02%
Dolar
17.965
0.11%
Altın
1.016
0.10%
Borsa
2684
1.39%
Bitcoin
422.772
0.67%
BTXN Coin
9.02
-2.48%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Yükseköğretim Kurulu, KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

    2022 KPSS sınav sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 20:11
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 20:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yükseköğretim Kurulu, KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

    ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    ÖSYM, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

    Erdoğan, inceleme talimatı verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların hedefi olan soruların incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat verdi.

    Kurul, incelemeden sonra rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

    Yükseköğretim Kurulu, KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlattı #1

    Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

    Devlet Denetleme Kurulu, KPSS'yle ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    İlk gün işlemleri tamam

    Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti ve ilk günkü incelemeler tamamlandı.

    Yükseköğretim Kurulu, KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlattı #2

    YÖK'de inceleme başlattı

    Tüm bu süreç yaşanırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

    YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması şöyle:

    "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

    Yükseköğretim Kurulu, KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlattı #3


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de suya zam yapıldı
    Gündem

    İzmir'de suya zam yapıldı

    Şişli'de narkotik operasyonu: Bin 188 şahıs denetlendi
    3. Sayfa

    Şişli'de narkotik operasyonu: Bin 188 şahıs denetlendi

    Kripto camiası bu yeni yatırım sistemini konuşuyor
    BTCrobo Cem

    Kripto camiası bu yeni yatırım sistemini konuşuyor

    Görüş Bildir