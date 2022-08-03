Yükseköğretim Kurulu, KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

2022 KPSS sınav sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖSYM, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, inceleme talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların hedefi olan soruların incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat verdi.

Kurul, incelemeden sonra rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS'yle ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İlk gün işlemleri tamam

Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti ve ilk günkü incelemeler tamamlandı.

YÖK'de inceleme başlattı

Tüm bu süreç yaşanırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması şöyle:

"2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.