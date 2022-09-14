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    Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 8 milyonu geçti

    Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı belli olurken önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 8 milyon 296 bin 959 öğrenci olduğu kaydedildi.
    • 14.09.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:26
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    Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 8 milyonu geçti

    Medya takip kurumu Ajans Press, Yükseöğretim Kurulu'ndan elde edilen bilgilere göre, önlisans, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik verileri yayınladı.

    Böylelikle 2021-2022 yılı istatistiklerine göre toplamda 8 milyon 296 bin 959 öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü saptandı. 2020 yılında bu rakam 8 milyonun altındayken, artış gösterdiği kaydedildi.

    En fazla öğrenci sayısı 4 milyon 579 bin 47 ile lisans alanında

    En fazla öğrenci sayısı ise 4 milyon 579 bin 47 ile lisans alanında yer alırken, ön lisansda 3 milyon 250 bin 101, yüksek lisansda 358 bin 271, doktorada 109 bin 540 öğrenci olduğu saptandı.

    Türkiye’de eğitim veren üniversite sayıları ise 129’u devlet, 75’i vakıf ve 4’ü vakıf MYÖ olmak üzere toplam 208 adet olarak kaydedildi.

    Bu yıl üniversitelerle alakalı 2 milyondan fazla haber yapıldı

    Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl üniversiteler ile alakalı basına 2 milyondan fazla haber yansıdığı tespit edildi.

    İHA'nın aktardığına göre Covid-19 etkisi ile online eğitim modeli en çok konuşulan başlık olurken, işsizlik, üniversite sınavı ve tercih dönemi sırasıyla en fazla haber olan diğer başlıklar oldu.

    Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 8 milyonu geçti #1


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