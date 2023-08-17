Yüksekova ilçesinde yeni hastane inşaatı çalışmaları hız kesmeden sürüyor Türkiye sağlık yatırımlarında çığır açarken Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ise yeni bir hastaneye kavuşuyor. Son teknolojiyle hizmet verecek hastanenin iki ay içerisinde bitirilmesi amaçlanıyor.

İHA

Türkiye, sağlık sektöründe kendinden bahsettirmeye devam ediyor.

Afet ve salgın dönemlerinde başarılarını tüm dünyaya gösteren yeni hastaneleri yurt genelinde yükseliyor.

Bir yeni hastane ise yakın günlerde açılacak.

Özellikle başarılı terör operasyonlarıyla birlikte huzurun hakim olduğu bölgede yatırımlar yükselmeye devam ediyor.

Hastanenin sonuna gelindi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni hastane inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

İpekyolu Caddesi’nde 48 bin metrekare alan üzerine yapılan yeni hastane, son teknolojiyle hizmet verecek.

"İki ay içerisinde kabule başlayacak"

Hastanede inşaat mühendisliği yapan Mehmet Nuri Salman, şunları kaydetti:

Hastanemiz 75 yataklı olup 3 ameliyathane ve 13 yoğun bakım ünitesi ile geniş çerçeveli bir hastanedir. Bölge ikinci bir hastaneye kavuşuyor. İnşallah iki ay içerisinde geçici kabule başlar ve artık bölgeye hizmet verir. Herkese hayırlı olsun inşallah.

"Bitme sürecine girmiş durumdayız"

Yüklenici firma sahibi Kadir Geyik ise şöyle devam etti: