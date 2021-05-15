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    Yüksekova'da 100 adet av tüfeği ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 19:47
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    Yüksekova'da 100 adet av tüfeği ele geçirildi

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    "OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

    Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    Yüksekova da 100 adet av tüfeği ele geçirildi #1

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