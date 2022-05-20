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    Yüksekovalı Berat, Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi

    16 yaşındaki lise öğrencisi Berat Yakar 'Pi' sayısının virgülden sonraki basamaklarını ezbere okuyarak Türkiye rekoru kırdı.
    • 20.05.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 14:31
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    Yüksekovalı Berat, Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi

    Hakkari Yüksekova'da matematik dersini sevdirme amacıyla 'Pi' sayısı okuma etkinliği düzenlendi.

    İlçedeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Berat Yakar, etkinlikte rekor elde etti.

    3 bin 600 basamağı ezbere okudu

    Berat, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okumayı başardı.

    Yüksekovalı öğrenci, Pi sayısıyla Türkiye tekoru kırdı

    "Çok mutluyum"

    Çalışma sürecini anlatan Yakar, "Okulumuzun matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısını ezberledim. Yaptığım çalışmada önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağını ezberledim. Yarışmada rekor kırdığım için çok mutluyum. Bu konuda beni çalıştıran öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun idaresi tarafından getirilen noter huzurunda 26 dakika süreyle, 3 bin 600 basamağı doğru bir şekilde okuyarak Türkiye rekoru kırdım." dedi.

    Önceki rekor Sivaslı Burak Şahin'indi

    DHA'nın haberine göre 2017 yılında Sivas'ta, yine noter huzurunda yapılan denemede, 12’nci sınıf öğrencisi Burak Şahin virgülden sonra 2 bin 17 basamağı 11 dakikada okumuştu.

    Yüksekovalı Berat, Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi #1

    Yüksekovalı Berat, Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi #2

    Yüksekovalı Berat, Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi #3


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