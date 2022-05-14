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    Yüksekova'ya bahar geldi

    Yüksekova'ya bahar geldi

    Yüksekova ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte açan sarı renkli çiçeklerin doyumsuz manzarası fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.
    • 14.05.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 11:02
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    Hakkari'de bahar ayının gelmesiyle birlikte açan sarı çiçekler, ovayı adeta canlandırdı.

    Yüksekova ileçesindeki düz ovanın yeşil örtüsü, boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.

    Ova, pancar ve peynir otu toplamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

    "Bu güzelliği gelip görmelerini istiyoruz"

    Ovayı gezen Feyzi Karahan, "Dağlardaki beyaz kar örtüsü, ovanın sarı ve mor renklere bürünmesi doyumsuz bir güzellik sunuyor. Manzarayı görünce fotoğraf çekmek istedik. Meraklılarının da sadece 15-20 gün süren bu güzelliği gelip görmelerini istiyoruz." dedi.

    Yüksekova'ya bahar geldi VİDEO

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