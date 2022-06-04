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    Yüksekova'ya doğalgaz geliyor

    Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinin en kısa zamanda doğalgaza kavuşacağını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bildirdi.
    • 04.06.2022 - 09:13
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    Yüksekova'ya doğalgaz geliyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine doğalgaz müjdesi verildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinin kısa zamanda doğalgaza kavuşacağını duyurdu.

    "Yüksekova’mızın doğalgaza kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

    Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

    "Yüksekova ilçesi doğalgaz boru hattının kalan işlerinin tamamlatılması yapım işi sözleşmesi, 22 Şubat 2022 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. İnşallah en kısa zamanda Yüksekova’mızın doğalgaza kavuşması için konuyu hassasiyetle takip ediyoruz''

    Yüksekova ya doğalgaz geliyor #1

    Yüksekova ya doğalgaz geliyor #2


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