Yüksekova'ya taciz ateşi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Hakkari'nin Yüksekova sınır bölgesine yapılan taciz ateşinin ardından 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Hakkari'nin Yüksekova sınır bölgesinde yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında İran tarafından taciz ateşi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından 1 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.