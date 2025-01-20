Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

AA

Türkiye'nin ciğeri, bu feci cinayet haberiyle yanıp tutuşmuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran, milyonların takip ettiği bir vaka haline gelmişti.

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu halde yargılanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ve karar ikinci duruşmada açıklanmıştı.

YÜKSEL GÜRAN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sonuçlanan 2’nci duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın avukatı yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunmuş dilekçede, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

MAHKEME REDDETTİ

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.