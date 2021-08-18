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    Yükselişe geçti! Altın fiyatları 18 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 11:32
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    Yükselişe geçti! Altın fiyatları 18 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 486 liradan, çeyrek altın ise 792 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

    18 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış: 486,14

    Satış: 486,22

    ÇEYREK ALTIN

    Alış: 792,00

    Satış: 803,00

    TAM ALTIN

    Alış: 3.102,98

    Satış: 3.164,14

    CUMHURİYET ALTINI

    Alış: 3.224,00

    Satış: 3.272,00

    YARIM ALTIN

    Alış: 1.585,00

    Satış: 1.606,00

    ALTIN ONS

    Alış: 1.791,59

    Satış: 1.791,83

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış: 442,17

    Satış: 442,59

    Yükselişe geçti! Altın fiyatları 18 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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