Yükselişe geçti! Altın fiyatları 18 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yükselişe geçti! Altın fiyatları 18 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 486 liradan, çeyrek altın ise 792 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

"Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

18 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 486,14

Satış: 486,22

ÇEYREK ALTIN

Alış: 792,00

Satış: 803,00

TAM ALTIN

Alış: 3.102,98

Satış: 3.164,14

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.224,00

Satış: 3.272,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.585,00

Satış: 1.606,00

ALTIN ONS

Alış: 1.791,59

Satış: 1.791,83

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 442,17

Satış: 442,59