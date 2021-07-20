Yükseliyor! Altın fiyatları 20 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yükseliyor! Altın fiyatları 20 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Anlık olarak değişen altın fiyatları, Kurban Bayramı’nın ilk gününde de merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 20 Temmuz 2021 altın fiyatları...

Kurban Bayramı arifesi olması sebebiyle piyasalar dün yarım gün açık olurken, haftanın geri kalanında da ise kapalı olacak.

Ancak altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından Kurban Bayramı süresi boyunca merak ediliyor.

Altın fiyatları 20 Temmuz 2021 Salı günü ons altının etkisiyle hafif yükseliş seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta dolar kurundaki ani iniş çıkışlar ons altının düşüşünü ve iç piyasadaki altın türlerinin yönünü aşağı çevirdi.

Gram altın, bir süredir 495-505 arasındaki seviyesini korurken, bugün güne 500 TL ile başladı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 20 Temmuz 2021 altın fiyatları...

20 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.815,96

Altın ONS satış: 1.816,20

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 501,07

Gram altın satış: 501,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 812,00

Çeyrek altın satış: 829,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.245,00

Cumhuriyet altını satış: 3.303,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.626,00

Yarım altın satış: 1.658,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.277,47

Tam altın satış: 3.335,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 454,96

22 Ayar bilezik alış: 459,60