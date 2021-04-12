Yüksük nedir, ne demek? TDK yüksük kelimesinin anlamı..

Yüksük kelimesi, sosyal medya platformu Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı fotoğrafın ardından en çok konuşulan konular arasında girdi. Peki, yüksük nedir?

Bir Twitter kullanıcının paylaştığı fotoğrafla birlikte en çok konuşulan konular arasına giren yüksük kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor.

Peki, Yüksük nedir, ne demek? TDK yüksük ne anlama gelir?

YÜKSÜK NEDİR, NE DEMEK?

Dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisi olan yüksük kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre anlamı şu şekildedir:

- Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde gereç.

- Köklerin ucunda bulunan ve kökün üretken dokusunu korumaya yarayan oluşum, kalensöve.

YÜKSÜK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- yüksük kadar (çok az, az miktarda)

YÜKSÜK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

yüksük kına, yüksük makarna, yüksük otu