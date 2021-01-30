YUM-BİR Başkanı, yumurta fiyatlarının neden arttığını açıkladı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarının artmasını yem maliyetinin yükselmesine bağlı olduğunu söyledi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, artan yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yumurta fiyatlarında özellikle son birkaç aydır yaşanan yükselişe işaret eden Afyon, "Son bir yıllık ortalama yumurta üretim maliyeti ve üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında maliyetine veya zararına satış yapılmaya çalışıldığı anlaşılır. Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde." diye konuştu.

"17 AYDIR ZARAR EDEN ÜRETİCİLERİMİZ FİYATLARI YUKARI ÇEKMEK ZORUNDA KALDI"

Afyon, geçen yıl dünya genelinde hububat krizi yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kriz nedeniyle özellikle soya ve mısırda fiyatlar yükseldi. Yumurtada girdi maliyetleri geçen yılın ekim ayından itibaren arttı.

Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı. 'Bazı farklı tip yumurtaların fiyatı sanki tamamını kapsıyormuş' gibi bir algı var.

Bugün itibarıyla markette ambalajlı 30 adet yumurtayı 20 liraya bulmak mümkündür. En değerli protein kaynağı olan yumurtanın kilogram fiyatının 15 lira olması çok görülmemelidir."

"BİZ ZARAR EDERKEN MARKETLER KARLI SATIŞ YAPIYOR"

Market satış fiyatlarına müdahale edemediklerinin altını çizen Afyon, "Biz zarar ederken de kar ederken de marketler karlı satış yapıyor." dedi.