Yumurta üreticileri fiyatlara zam yaptı

Haber Merkezi

Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatları değişti.

Üreticiler çeşitli koşullardan ötürü fiyatlara zam yaptı.

Zam oranları 6 ila 10 kuruş arasında değişkenlik gösterdi.

ESKİ ANA VE YENİ ANA YUMURTA ZAMLANDI

Ekonomim'de yer alan habere göre geçen hafta duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları arttı.

Yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatları sabit kaldı.

Geçen hafta Afyon'un Başmakçı ilçesinde tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa yükseldi.

YENİ ANA YUMURTA 4 LİRA 50 KURUŞA ÇIKTI

4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa, yeni ananın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıktı.

Kayseri’de ise 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, 4 lira 43 olan eski ananın tanesi de 4 lira 51 kuruşa çıktı.