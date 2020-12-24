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- Yumurtanın fiyatı, tavuğu solladı: Kolisi 34 lira
Yumurtanın fiyatı, tavuğu solladı: Kolisi 34 lira
30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu bile solladı. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 09:37
- Güncelleme : 24.12.2020 - 10:06
Ucuz protein kaynağı yumurta, son günlerde vatandaşların gündeminde.
Fiyatlar adeta tavan yaptı. Yumurtanın tanesi 1 lirayı aştı. 30'lu koli yumurta almak isteyenlerinde 34 lira ödemesi gerekiyor.
YUMURTA FİYATI TAVUĞU GEÇTİ
Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan 2 kiloluk tavuğu bile sollamış oldu.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bir yumurta fiyatının 1 lirayı geçmesi, Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık, yumurta fiyatlarında büyük artış yapan market, bakkal, işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.