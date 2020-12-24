Haberler

Gündem Haberleri

Yumurtanın fiyatı, tavuğu solladı: Kolisi 34 lira

Yumurtanın fiyatı, tavuğu solladı: Kolisi 34 lira

30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu bile solladı. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.