Yumurtaya zam geldi Yumurtalardaki arz talep dengesizliği fiyatlara artış olarak yansıdı. Bunun üzerine bir de ömrünü tamamlamış ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi eklenince toptancı piyasalarda yumurta fiyatına 35 kuruş zam geldi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl dünyada yaşanan kuş gribi salgını Türkiye'yi de vurmuştu.

Görülen salgın nedeniyle özellikle Denizli'de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı bölgesinde ise yaklaşık 5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi.

Kuş gribi tehdidi sonrası marketlerde adedi 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı mart ortasında 3 liraya yükseldi.

35 KURUŞ ZAM GELDİ

Bir süredir herhangi bir artışın yaşanmadığı yumurta fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarda yumurta fiyatları 35 kuruş arttı.

Hal böyle olunca Afyon Başmakçı da tanesi 2,75 TL olan yumurta 3,10 TL'ye çıktı.

Kayseri de ise tanesi 2,66 TL olan yumurta fiyatı 3,01 TL’ye yükseldi.

FİYATI 3 TL'Yİ GEÇTİ: ARZ TALEP DENGESİZLİĞİNDEN KAYNAKLI

Ekonomim'in haberine göre Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğiliminde olduğunu ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını kaydeden Salt, “Kâr etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı.” diye konuştu.