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- Yunan, 60 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti
Yunan, 60 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 60 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 29.07.2020 - 09:07
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk kara sularına geri itildi.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, bu kişileri alarak karaya çıkardı.