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    Yunan, 60 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 60 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 29.07.2020 - 09:07
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    Yunan, 60 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açıldı.

    Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

    SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

    Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, bu kişileri alarak karaya çıkardı.

    Yunan, 60 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti #1

    Yunan, 60 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti #2

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