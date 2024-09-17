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Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı Polisin düzenlediği operasyonda Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.