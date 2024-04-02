Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı Kıyılarımıza yakın 10 Yunan adasında Türkiye vatandaşları için hızlı vize uygulaması başlatıldı. 60 euro karşılığında verilecek vize 7 güne kadar geçerli olacak.

ensonhaber.com

Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yeni dönem çeşitli gelişmeleri beraberinde getirdi.

Bu doğrultuda Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanında kapıda vize uygulamasına geçilmesine karar verildi.

60 euro ödenerek Yunan adalarına gidilebilecek

Daha sonra ise Schengen vizesi kapsamında olan Yunan adaları için bir haftalık kapıda vize uygulaması başladı.

10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.

Schengen vizesine gerek yok

Girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı alınacak.

Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.

10 ada için geçerli olacak

Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı.

Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.