Yunan adalarına Türk turist akını: 20 bin kişi gitti Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerden adalara büyük ilgi var. Yetkililer bayram süresince 20 bin kişinin Yunan adalarına geçtiğini ifade ettiler.

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DHA

Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yeni dönem çeşitli gelişmeleri beraberinde getirdi.

Bu doğrultuda Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanında kapıda vize uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Süreç başladı

Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin, 1 Nisan'dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulamasının başlatılacağı döneme denk gelmesiyle, bu adalara Türk turist akını yaşandı.

Tahminler gerçekleşti

Yurt dışından adalara turist getiren turizmci Recep Yavuz, kapıda vize uygulaması başlatılan adalara bayram öncesinde toplam 20 bin Türk misafir geleceğinin tahmin edildiğini, 1 haftada sadece Rodos'a 5 binden fazla Türk'ün geçiş yaptığını açıkladı.

Özellikle pandemi sonrası tüm dünyada tatilin bir terapiye dönüştüğünü dile getiren Recep Yavuz, “Her yıl 1,5 milyar insan bir yerlere tatile gidiyor. Türkiye, turist gelişinde dünya dördüncüsü ancak yurt dışına turist göndermede henüz çok gerilerde. En yoğun yıl olan 2019'da 4,1 milyon Türk vatandaşı yurt dışına tatile gitmiş. Vize engelini aşan Türklerin yurt dışında en çok nerelere gittiğine göz attım. Çoğunluk hem yakın olması, hem kombine birçok ülke olmasından dolayı Avrupa'yı tercih ediyor" dedi.

Sezona Türklerle 'kalimera' dediler

Bu bayram adalardaki oteller, restoranlar ve feribotların bayramın ilk gününden itibaren Türklerle dolup taştığını belirten Yavuz şöyle devam etti:

Marmaris'ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Türk turistler sayesinde sezona daha erken başlayan Rodos'a her gün 1000 civarında Türk turist akın ediyor. Henüz iki hafta öncesine kadar kapalı olan adalardaki birçok otel, restoran ve işletme Türk misafirlerle birlikte kış uykusundan uyanıp sezona 'kalimera' dedi.

Turist sayısı 20 bini aştı

Yavuz, Marmaris Limanı’ndan feribot seferleri gerçekleştiren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatilinde adalara giden Türk misafir sayısının, Fethiye ve Marmaris'ten Rodos'a 5 binin üstünde, Kos'a 4 bin, Samos'a 3 bin, Sakız'a 3 bin, Midilli'ye 5 bin, Meis'e 1000 olmak üzere 20 bini aştığını dile getirdi.

"Bayramı Türk turistlerle kutluyorlar"

Adalarda en çok tercih edilen Rodos'ta hazırlıkların tamamen Türk turistlere göre yapıldığını belirten Yavuz şunları kaydetti:

Türk misafirler adadaki dinginlikten ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten çok memnun, bir de fiyatlardan. Türkiye'de gibi hissedip, başka bir ülkede olmanın keyfini çıkarıyorlar. Ada tam bir Türk-Yunan karışımı gibi. Yunan müziği Türk müziğine, Yunan mutfağı Türk mutfağına, Yunan kahvesi Türk kahvesine, Yunanca Türkçeye karışmış gidiyor. Yunanlar bayramı Türklerle beraber kutluyor. 1 haftada 5 bin Türk turist Rodos'a damgasını vuruyor.

Tatil süresi 7 günle sınırlı

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf tutulduğu öğrenildi.

Vize ücreti 60 euro

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 euro olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)