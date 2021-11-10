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    Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor

    Yunanistan’ın Ege kıyısında bulunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik can sallarına 18-20 kişi bindirilerek adeta ölüme terkediliyor.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 18:20
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    Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor

    Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde üç can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin açık denizde sürüklendiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ YETİŞTİ

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik 3 can salına toplam 57 düzensiz göçmen bindirilerek Türk karasularına geri itilmesinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzeniz göçmenleri sahil güvenlik botuna alarak kurtardı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor #1

    Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor #2

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