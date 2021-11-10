- Haberler
- Gündem Haberleri
- Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor
Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor
Yunanistan’ın Ege kıyısında bulunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik can sallarına 18-20 kişi bindirilerek adeta ölüme terkediliyor.
- İHA
- 10.11.2021 - 18:20
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde üç can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin açık denizde sürüklendiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.
TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ YETİŞTİ
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik 3 can salına toplam 57 düzensiz göçmen bindirilerek Türk karasularına geri itilmesinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzeniz göçmenleri sahil güvenlik botuna alarak kurtardı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.