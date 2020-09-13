Yunan askerlerince plastik mermi ile açılan ateş sonucu ayağından yaralanan 8 yaşındaki Gazin Abdu'nun yardımına Türk askeri yetişti.

Edirne'nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri, yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollar ile Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 göçmen yakaladı.

YUNAN ASKERİ 8 YAŞINDAKİ GAZİN'İ VURDU

Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan 8 yaşındaki Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi. Hastaneye götürülen Abdu'nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirtildi.

Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yunan askeri, Suriyeli Gazin'i plastik mermiyle vurdu ViDEO



TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Yunan askerlerinin açtığı ateş ve plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Abdu'nun ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü sözler söyleyerek dönün dediler. Türk askeri bizi aldı karakola getirdi. Daha sonra hastaneye götürdüler bizi" diye konuştu.







