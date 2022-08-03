MSB, Yunanistan'ın botlara transfer ettiği göçmenleri Türk sularına ittiği görüntüleri paylaştı.

Yunanistan'ın sınır boyunca yasa dışı göçmenlere insanlık dışı muamelesi sık sık gündeme geliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmak için Ege Denizi'ni kullanan göçmenler, Yunan güçlerince yakalanıp, zaman zaman botları patlatılarak ölüme terk ediliyor.

Denizin ortasında ölüme terk edilen kadınlar ve çocuklar, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılıyor.

Karada yakaladıkları göçmenleri botlara bindirip geri ittiler

Bu kapsamda Yunan güçlerinin, karada yakaladığı göçmenleri de botlara bindirerek Türk tarafına ittiği ortaya çıktı.

Yunan askerlerinin göçmenleri botlara bindirerek Türk tarafına ittiği anlar, Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından tespit edildi.

MSB, o anlara ilişkin görüntüleri, "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." notuyla paylaştı.

Yunan askeri yakaladığı göçmenleri bota bindirip Türk tarafına itti VİDEO