Yunan askerlerine kafa tutan İlker Reis Ensonhaber'e konuştu

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine uğrayan balıkçı İlker Özdemir "Hakkımız gasbedildiği için biz de onlara tepki gösterdik" dedi.

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

"BURASI YUNAN DENİZİ"

Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen "Burası Yunan Denizi" diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi.

"BURASI ULUSLARASI KARASULARI, CESARETİNİZ VARSA GELİN"

Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin.Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" diyerek kahramanca kafa tuttu.

O anlar Türk balıkçı teknesindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

BALIKÇI OLAYI ANLATTI

Balıkçı İlker Özdemir, Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle arasında geçen olayı Ensonhaber’e anlattı.

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"DENİZLERİMİZİ DARALTIP BİZİ BİR ALANDA SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özdemir, "Daha önce de yaşıyorduk bunları ama Sahil Güvenliği arıyorduk, onlar da kaçıyordu. Bu sefer böyle bir olayı net bir şekilde kayıt altına almış olduk. Çok mutluyum, çok da destek aldık. Bu kadar beklemiyordum gayet şaşkınım. Artık burnumuzun dibine kadar gelme amaçları yani bizim kendi denizlerimizi daraltıp kafese alır gibi bir alanda sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bizim hakkımızı gasbedildiği için biz de onlara tepki gösterdik" dedi.