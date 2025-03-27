Yunan astsubayların Türkiye'ye hakaretleri krize neden oldu

Haber Merkezi

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı astsubay okulu mensuplarının önceki gün başkent Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan kriz çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır" diye slogan attığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları küfürlerin yer aldığı videonun gerçekliğini doğruladı.

Küfürlü sloganlarla ilgili olayın koşullarını ve nedenlerini araştırmak, sorumlulukları belirlemek ve uygun disiplin denetimini uygulamak üzere idari soruşturma başlatıldı.

AŞIRI UNSURLAR TEPKİSİ

Muhalefetteki PASOK-Değişim Hareketi'nden Michalis Katrinis, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetler aşırı unsurlara değil, yüksek düzeyde profesyonellik ve yetkinliğe sahip subaylara ihtiyaç duyar" dedi.

Katrinis, Milli Savunma Bakanlığı liderliğini eleştirerek şunları yazdı:

Geçit töreninde duyulan küfürlü sloganlar Savunma Bakanlığı'nın kontrol ve denetim uygulamadığını doğruluyor. Daha sonra yaptığı şey durumu kurtarmıyor veya olumsuz izlenimleri hafifletmiyor.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak olayın araştırılmasını istemişti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Atina'daki geçit töreninde atılan sloganları 'küstahça' olarak tanımladı.

Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi ve Yunanistan makamlarından izahat istendi.