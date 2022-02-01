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    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada'da ayine katıldı

    Katsaniotis, Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayinde yer aldı.
    • AA
    • 01.02.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:15
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    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada'da ayine katıldı

    Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine geldi.

    Katsaniotis, ilçeye bağlı Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine katıldı.

    YUNAN SİYASETÇİ AYİNDE

    Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi tarafından yönetilen ayin, Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımıyla gerçekleştirildi.

    Gökçeada'daki Rum cemaati üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi.

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada'da ayine katıldı ViDEO

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #1

    55 YIL KAPALI KALDI

    Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise, 55 yıl ibadete kapalı kalmış, restorasyonun ardından açılışı geçen yıl 9 Ağustos'ta Patrik Bartholomeos tarafından yapılmıştı.

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #2

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #3

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #4

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #5

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #6

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #7

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #8

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #9

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #10

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #11

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #12

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #13

    Yunan Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada da ayine katıldı #14


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