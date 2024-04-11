Yunan basını açıkladı! Midilli Adası'na son 24 saatte 1700 Türk turist gitti

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Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibariyle başladı.
Yeni gelen uygulamayla birlikte Ramazan Bayramı tatilinde farklılık isteyen vatandaşlar rotasını çizdi.
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı.
Bayram tatili için adaları seçen vatandaşlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotla geçti..
5 gemi ile 1700 Türk turist adaya geldi
Yunan Gazete Ekathimerini, adaya gelen Türk turist sayısını açıkladı.
Buna göre, son 24 saatte 5 gemi ile 1700 Türk turist Midilli Adası'na geçti.
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