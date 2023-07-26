Yunan basını, yangınlardan Türkiye'yi sorumlu tutmaya kalktı Yunan basını, Rodos Adası'nda dokuz gündür süren yangınlardan Türkiye'yi sorumlu tutmaya kalktı. Türkiye ise geçtiğimiz günlerde 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteriyle birlikte 9 kişilik uçuş ekibini Atina'ya göndermişti.

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Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Özellikle Rodos Adası'nda başlayan yangın dokuz gündür bir türlü söndürülemedi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasının ardından tahliye operasyonları başlatıldı.

Ancak tahliyelerde bazı sorunlar yaşandı ve turistlerin bir kısmı spor salonlarında konaklamak zorunda kaldı.

Ada hala yangın sürerken Yunan Devlet Bakanı Makis Voridis, ülkesinin basın organlarından Newsbomb'a konuştu.

Şaşkına çeviren soru: Yangınları Türk ajanlar mı çıkardı?

Bakan Voridis'e Rodos Adası'nda devam eden yangınların kim tarafından çıkarıldığına dair soru yöneltildi.

Yunan gazeteci Olga Tremi, Voridis'e yönelttiği soruda 'Yangını Türk ajanlar mı çıkarttı?' diye sordu.

Tremi'nin sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Yunan basınının söndürülemeyen yangınlardan Türkiye'yi sorumlu tutmaya çalışması gülünç bulunurken, Bakan Voridis'ten yanıt geldi.

Bakan Voridis: Bir bilgim yok

Voridis, yangınların çıkış kaynağının ne olduğuna dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

Voridis ayrıca, yangınların çıkış nedenini bulmanın Yunan istihbarat servisinin sorumluluğunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Yunan basını yangının çıkış nedenini Türkiye'ye yıkmaya çalışırken Türkiye'den yalnızca dost elinin uzatıldığı görüldü.

Türkiye'den yalnızca dost eli uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteriyle birlikte 9 kişilik uçuş ekibi Atina’ya vardı.

Alevlerin arasına dalan Türk uçuş ekibi canla başla yangını söndürmek için mücadeleye koyuldu.

Uzatılan yardım eline ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis teşekkür etti.

Miçotakis teşekkür etti

Miçotakis paylaştığı teşekkür mesajında, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderen Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye." ifadelerine yer verdi.