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Yunan basınından Türk savunma sanayiine övgüler: Endüstriyel bir güç!

Yunan basınından Türk savunma sanayiine övgüler: Endüstriyel bir güç! Yunan basınında yapılan son analizlerde Batı'nın Rusya karşıtı politikalarının, Türkiye’yi bir süper güç haline getirdiği belirtildi. Türkiye’nin ABD'ye top mermisi ihraç ettiği hatırlatılırken, "Türkiye savunma sanayiinde artık endüstriyel bir güç haline geldi" ifadesine yer verildi.