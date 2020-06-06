Yunan basınının gündeminde Erdoğan’ın Ayasofya kararı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya’nın ibadete açılması için verdiği talimat, Yunan medyasında endişe seslerinin yükselmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’yla yaptığı toplantı sonrasında, 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için gereken talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ayasofya, cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli." açıklaması ise Yunanistan’da gündeme oturdu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BOMBA KARARI"

Ana gündemine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını koyan Yunan medyası, attığı başlıklarda, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını eleştirdi.

Ana akım Yunan basını, haberi, “Erdoğan Ayasofya bombasını patlattı, yapı tekrar ibadete açılıyor” başlığıyla duyurdu.

"AYASOFYA'NIN KADERİ REFERANDUMDA BELLİ OLACAK"

Birçok kurumda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya için referanduma gidecek” ifadeleriyle verilen haber, gündemde birinci sıradan yer aldı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MANŞETE TAŞINDI

Birçok Türkiye karşıtı habere imzasını atan Yunan Kathimerini ise, Erdoğan’ın “Atalarımız Ayasofya’yı tahrip etmemiş, aksine muhafaza ederek hizmete sokmuştur. Ancak Atina'da bir tane cami yoktur, onların hepsi yerle yeksan edilmiştir” sözlerini manşete taşıyarak, Ayasofya’nın ibadete açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Erdoğan'dan Ayasofya kararı haberi