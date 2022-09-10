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Yunan botu, Bodrum açıklarında göçmenleri itti
Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 10.09.2022 - 15:51
Yunanistan’ın göçmenlere zulmü bitmiyor.
Türkiye’nin defalarca sahasını ihlal eden Yunan güçleri, denizden yolu üzerinden de umuda yolculuğa çıkan mültecileri Türk kara sularına itmeyi sürdürüyor.
İHA tespit etti
Milli Savunma Bakanlığı, dün Bodrum açıklarında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini duyurdu.
Geri itmenin Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildiği belirtildi.
Hepsi kurtarıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.” denildi.
Yunan botu Bodrum açıklarında göçmenleri itti VİDEO