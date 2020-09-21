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    Yunan Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs hedefi bir kez daha ortaya çıktı

    Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Ada'da Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 16:15
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    Yunan Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs hedefi bir kez daha ortaya çıktı

    Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslarını sürdürdüyor.

    Sakelaropulu, Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı, tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım." dedi.

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sakelaropulu, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini söyledi.

    YUNAN CUMHURBAŞKANI YİNE ÇİZGİYİ AŞTI

    Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi 'yasa dışı eylemde' bulunmakla suçladı. Sakelaropulu, ziyaretinin 'Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik' olduğunu söyledi.

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    HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU

    Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın ‘işgal atında’ (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm’inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." dedi.

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