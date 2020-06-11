Yunan gazeteci İmamoğlu'na Ayasofya'yı sordu

İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katıldı.

İmamoğlu’a katıldığı bir panelde Ayasofya'nın ibadete açılması konusu hakkındaki görüşleri soruldu.

Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir” sorusunu yöneltti.

"İHTİYAÇ BULUNDUĞUNA İNANMIYORUM"

İmamoğlu soruya, “ Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor.

"BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL"

Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, turizm bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bunmuyor." ifadeleriyle cevap verdi.